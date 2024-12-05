В музее PERMM меняется руководство

В разговоре с «Ъ-Прикамье» Наиля Аллахвердиева свое решение связала с тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея. «Мы стали известны как один из крупных федеральных центров, аккумулирующих работу с актуальным искусством, формирующих значимые выставочные события в этой области. Музей серьезно расширил свою коллекцию, были инициированы крупные проекты, объединяющие профессиональное и заинтересованное сообщество вокруг институции. Кроме того, был завершен переезд музея в новое здание, которое соответствует современным требованиям выставочных пространств, позволяет работать с масштабными проектами. Благодарю всех коллег за совместную работу». Госпожа Аллахвердиева добавила также, что ее дальнейшее сотрудничество с музеем и музейными проектами возможно в экспертном ключе.