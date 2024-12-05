Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Алматы пойдет снег

Несмотря на календарную зиму, в Алматы днем наблюдается плюсовая температура. Синоптики отмечают, что ситуация изменится 8 декабря 2024 года. В Астане тем временем температура опустится до 13 градусов. В Шымкенте тоже похолодает: до −7, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +8° 6 м/с 46% 750 мм рт. ст. +4°
Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане

  • 6 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3−5 мороза.
  • 7 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северный, северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 9−11 мороза.
  • 8 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 11−13 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 3−5 тепла.
  • 7 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 1−3 тепла.
  • 8 декабря: переменная облачность, временами снег. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью и днем 3−5 мороза, днем с дальнейшим понижением.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 1−3 тепла.
  • 7 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 0−2 тепла.
  • 8 декабря: переменная облачность, временами снег, гололед. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5−7 мороза.