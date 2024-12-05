Когда в Алматы пойдет снег

Несмотря на календарную зиму, в Алматы днем наблюдается плюсовая температура. Синоптики отмечают, что ситуация изменится 8 декабря 2024 года. В Астане тем временем температура опустится до 13 градусов. В Шымкенте тоже похолодает: до −7, сообщает Zakon.kz.