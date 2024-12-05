Когда в Алматы пойдет снег

Прогноз погоды по Астане
- 6 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3−5 мороза.
- 7 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северный, северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 9−11 мороза.
- 8 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 11−13 мороза.
Прогноз погоды по Алматы
- 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 3−5 тепла.
- 7 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 1−3 тепла.
- 8 декабря: переменная облачность, временами снег. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью и днем 3−5 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 1−3 тепла.
- 7 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 0−2 тепла.
- 8 декабря: переменная облачность, временами снег, гололед. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5−7 мороза.