Здание клуба обновили Боханском районе

После капитального ремонта начал работу клуб в деревне Заглик Боханского района. Здание обновили в рамках национального проекта «Культура», из федерального, областного и местного бюджетов на эти целы было направлено более 14 млн рублей.
Как сообщили в министерстве культуры Иркутской области, здание, в котором находился клуб, было построено более полувека назад и нуждалось в ремонте. К работам приступили в марте этого года и теперь они полностью завершены. Обновили полы, стены и потолки, фундамент и кровлю, заменили инженерные коммуникации, установили современные системы пожарной и охранной сигнализации, облицевали сайдингом фасад, смонтировали пандус.
— Созданы комфортные условия для семейного отдыха, проведения культурных мероприятий и праздников, развития самодеятельного творчества. Жители Заглика очень ждали капитального ремонта сельского Дома культуры, — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Помимо клуба в Боханском районе, в этом году по нацпроекту «Культура» в Приангарье капитально отремонтировали еще несколько учреждений: Дом культуры в деревне Леонова Братского района, Иркутскую областную детскую школу искусств и Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в Иркутской области с начала года ликвидировали 68 незаконных свалок на территории местных лесничеств.