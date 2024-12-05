Здание клуба обновили Боханском районе

Как сообщили в министерстве культуры Иркутской области, здание, в котором находился клуб, было построено более полувека назад и нуждалось в ремонте. К работам приступили в марте этого года и теперь они полностью завершены. Обновили полы, стены и потолки, фундамент и кровлю, заменили инженерные коммуникации, установили современные системы пожарной и охранной сигнализации, облицевали сайдингом фасад, смонтировали пандус.