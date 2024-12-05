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Здание клуба обновили Боханском районе

Капитальный ремонт учреждения культуры проходил в деревне Заглик.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

После капитального ремонта начал работу клуб в деревне Заглик Боханского района. Здание обновили в рамках национального проекта «Культура», из федерального, областного и местного бюджетов на эти целы было направлено более 14 млн рублей.

Как сообщили в министерстве культуры Иркутской области, здание, в котором находился клуб, было построено более полувека назад и нуждалось в ремонте. К работам приступили в марте этого года и теперь они полностью завершены. Обновили полы, стены и потолки, фундамент и кровлю, заменили инженерные коммуникации, установили современные системы пожарной и охранной сигнализации, облицевали сайдингом фасад, смонтировали пандус.

— Созданы комфортные условия для семейного отдыха, проведения культурных мероприятий и праздников, развития самодеятельного творчества. Жители Заглика очень ждали капитального ремонта сельского Дома культуры, — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Помимо клуба в Боханском районе, в этом году по нацпроекту «Культура» в Приангарье капитально отремонтировали еще несколько учреждений: Дом культуры в деревне Леонова Братского района, Иркутскую областную детскую школу искусств и Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в Иркутской области с начала года ликвидировали 68 незаконных свалок на территории местных лесничеств.