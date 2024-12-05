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Упавшим с моста в Омске мужчиной оказался известный дорожник

Ранее погибший мужчина руководил фирмой «Омский СОЮЗДОРНИИ».

Источник: Комсомольская правда

В СМИ появилась информация о личности 42-летнего мужчины, погибшего на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Трагедия произошла вчера, 4 декабря, в утренние часы.

Как сообщил телеграм-канал «ТОП-24» со ссылкой на свой анонимный источник, погибшим оказался сын директора фирмы «Омский СОЮЗДОРНИИ» Олега Бабака Илья Бабак. Ранее Бабак-младший сам возглавлял это предприятие, отец занял пост гендиректора с августа 2022 года.

Перед трагедией мужчина упомянул о проблемах на работе. Действительно, в несколько дней назад прокуратура сообщила об уголовном деле по факту невыплаты зарплаты работникам «Омский СОЮЗДОРНИИ». Однако связано ли оно в Ильей Бабаком, уже не руководившем предприятием, пока непонятно.