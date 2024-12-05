Упавшим с моста в Омске мужчиной оказался известный дорожник

Перед трагедией мужчина упомянул о проблемах на работе. Действительно, в несколько дней назад прокуратура сообщила об уголовном деле по факту невыплаты зарплаты работникам «Омский СОЮЗДОРНИИ». Однако связано ли оно в Ильей Бабаком, уже не руководившем предприятием, пока непонятно.