В Пермском университете обнаружили студентов, больных туберкулёзом

Студентов, заболевших туберкулёзом, обнаружили в Пермском национальном исследовательском университете (ПГНИУ).
Информация о болезни, которую зафиксировали в вузе, была опубликована в пермских телеграм-каналах в начале декабря 2024 года. Сообщалось, что трое иностранных студентов оказались больны туберкулёзом. Уточнялось, что во время обучения они жили в общежитии, в котором контактировали с другими студентами.
В пресс-службе ПГНИУ сайту perm.aif.ru подтвердили информацию о заболевших и сообщили, что после выявления туберкулёза в общежитии была проведена санитарная обработка. Всех, кто мог контактировать с молодыми людьми, также направили на обследования.
«Все контактировавшие преподаватели, студенты и проживающие в общежитиях проходят обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере, случаев заражения не выявлено. В общежитии проведена санобработка», — рассказали perm.aif.ru в пресс-службе вуза.
Сейчас в общежитиях Пермского университета введены ограничения. В частности, по предписанию Роспотребнадзора был ограничен доступ гостей. Меры будут соблюдать на протяжении месяца.
Источник perm.aif.ru также сообщил, что заболевшие студенты вернулись на родину, чтобы пройти лечение.