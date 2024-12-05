В Пермском университете обнаружили студентов, больных туберкулёзом

Информация о болезни, которую зафиксировали в вузе, была опубликована в пермских телеграм-каналах в начале декабря 2024 года. Сообщалось, что трое иностранных студентов оказались больны туберкулёзом. Уточнялось, что во время обучения они жили в общежитии, в котором контактировали с другими студентами.