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В Пермском университете обнаружили студентов, больных туберкулёзом

Сейчас в общежитиях вуза введены ограничения.

Студентов, заболевших туберкулёзом, обнаружили в Пермском национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Информация о болезни, которую зафиксировали в вузе, была опубликована в пермских телеграм-каналах в начале декабря 2024 года. Сообщалось, что трое иностранных студентов оказались больны туберкулёзом. Уточнялось, что во время обучения они жили в общежитии, в котором контактировали с другими студентами.

В пресс-службе ПГНИУ сайту perm.aif.ru подтвердили информацию о заболевших и сообщили, что после выявления туберкулёза в общежитии была проведена санитарная обработка. Всех, кто мог контактировать с молодыми людьми, также направили на обследования.

«Все контактировавшие преподаватели, студенты и проживающие в общежитиях проходят обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере, случаев заражения не выявлено. В общежитии проведена санобработка», — рассказали perm.aif.ru в пресс-службе вуза.

Сейчас в общежитиях Пермского университета введены ограничения. В частности, по предписанию Роспотребнадзора был ограничен доступ гостей. Меры будут соблюдать на протяжении месяца.

Источник perm.aif.ru также сообщил, что заболевшие студенты вернулись на родину, чтобы пройти лечение.

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