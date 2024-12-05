Летевшие из РФ в Узбекистан самолеты сменили курс и ушли на запасные аэродромы

Три пассажирских лайнера авиакомпании Uzbekistan Airways, летевших из РФ в Узбекистан, из-за неблагоприятных погодных условий в республике были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Об этом говорится в Telegram-канале предприятия Аэропорты Узбекистана, управляющего международными аэропортами страны.