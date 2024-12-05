Летевшие из РФ в Узбекистан самолеты сменили курс и ушли на запасные аэродромы

Согласно его данным, 5 декабря из-за плохих метеоусловий на запасные аэродромы ушли самолеты, выполнявшие рейсы HY9618 (Москва — Навои), HY9858 (Уфа — Наманган) и HY9712 (Санкт-Петербург — Термез).
Самолеты совершили посадку в аэропортах Самарканда и Ташкента.
Позднее рейс HY9858 вылетел из Ташкента в аэропорт назначения в Намангане.
4 декабря по тем же причинам лайнер, следовавший рейсом HY9822 Иркутск-Наманган, ушел на запасной аэродром в Фергану.
Согласно данным «Аэропортов Узбекистана», из-за неблагоприятных погодных условий на запасные аэродромы в эти дни были вынуждены уйти и ряд других рейсов, следовавших из третьих стран.