В здании Воронежского цирка начали устанавливать внутренние перегородки

В Воронеже продолжается реконструкция здания цирка. Рабочие уже приступили к монтажу внутренних перегородок и стяжке пола. В административно-бытовом корпусе здания специалисты завершили монтаж кровли и запустили теплоснабжение. На прилегающий территории начали возводить пристройку для содержания животных. Об этом рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ РФ в четверг, 5 декабря.
— Воронежский цирк реконструируют впервые за последние 50 лет. В процессе проведения работ, которые начались весной 2024 года, строители обновят здание за счет современной внутренней отделки, — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.
Общая площадь здания цирка составляет более 11 тыс. кв. метров. В здании обустроят зал для зрителей на 1,7 тыс. мест с амфитеатром и манежем. Кресла сделают более удобными, в манеже заменят покрытие. Кроме этого, в здании обновят звуковое и световое оборудование, чтобы представления были более зрелищными и современными. Проект также предполагает строительство буфета, кабинета врача с процедурной и VIP-зоны с местами отдыха и отдельным выходом в зрительный зал. Для артистов обустроят 22 гримерные.
Планируется увеличить количество и размер помещений для содержания цирковых животных. Прилегающую территорию со временем благоустроят и организуют там парковку для посетителей цирка.
Воронежский цирк закрыли на реконструкцию в апреле текущего года. Работы будут проходить с 2024 по 2028 год. На обновление учреждения направили около 2,3 млрд рублей. Реконструкция проходит в рамках национального проекта «Культура». Заказчиком выступила публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», генеральным проектировщиком — московское ООО «АртСтройТехнология».
— Реконструкция Воронежского цирка — это не просто обновление здания, а шаг в будущее отечественного циркового искусства. Благодаря поддержке государства и слаженной работе всех участников проекта мы создаем современные комфортные условия как для артистов, так и для зрителей. Уверен, что обновленный цирк станет местом притяжения для жителей региона и новым стандартом качества для всей цирковой отрасли, — подчеркнул генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.