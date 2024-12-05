В здании Воронежского цирка начали устанавливать внутренние перегородки

Общая площадь здания цирка составляет более 11 тыс. кв. метров. В здании обустроят зал для зрителей на 1,7 тыс. мест с амфитеатром и манежем. Кресла сделают более удобными, в манеже заменят покрытие. Кроме этого, в здании обновят звуковое и световое оборудование, чтобы представления были более зрелищными и современными. Проект также предполагает строительство буфета, кабинета врача с процедурной и VIP-зоны с местами отдыха и отдельным выходом в зрительный зал. Для артистов обустроят 22 гримерные.