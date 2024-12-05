Барановичские подростки издевались над сверстниками в отдельном телеграм-канале

В телеграм-канале барановичские школьники публиковали фото и видео, по их мнению, «позорных» детей. Это были их знакомые, сверстники из их учебных заведений, а также учащиеся других учебных заведений. Также был в этом телеграм-канале контент с элементами насилия, унижения и признаками правонарушений. Еще в прикрепленном к каналу чате постоянно велись переписки на различные темы, в которых фигурировали также и нецензурные выражения.