Барановичские подростки издевались над сверстниками в отдельном телеграм-канале

Подростки из Барановичей создали телеграм-канал для издевательств над сверстниками, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Телеграм-канал, в котором барановичские школьники занимались буллингом обнаружили правоохранители во время мониторинга интернет-пространства.
В телеграм-канале барановичские школьники публиковали фото и видео, по их мнению, «позорных» детей. Это были их знакомые, сверстники из их учебных заведений, а также учащиеся других учебных заведений. Также был в этом телеграм-канале контент с элементами насилия, унижения и признаками правонарушений. Еще в прикрепленном к каналу чате постоянно велись переписки на различные темы, в которых фигурировали также и нецензурные выражения.
— На момент обнаружения количество участников телеграм-канала превышало 300 человек, — прокомментировали в УВД.
Выяснилось, что администрировали ресурс трое 15-летних подростков, двое из них — учащиеся средне-специальных учебных заведений города, а еще один — гимназист. Один из авторов сказал, что изначально телеграм-канал создали для продвижения здорового образа жизни. Но с ростом числа подписчиков изменилась и тематика ресурса. В ленте стали публиковаться ролики с элементами буллинга, при этом фото и видео имели право размещать все участники.
Сейчас издевательский ресурс уже удалили, проводится проверка. Действиям подростков дадут правовую оценку.
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