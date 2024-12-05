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Из-за ледового городка в Уфе до 19 января ограничат парковочную зону возле Конгресс-холла «Торатау»

В Уфе на 39 дней закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе временно закроют парковку у Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничительные меры, которые введут из-за оборудования ледового городка на площади имени Салавата Юлаева, будут действовать с 12 декабря до 19 января.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии выбирать альтернативные места для стоянки своего транспорта.

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