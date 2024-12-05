Улицу в центре Екатеринбурга закроют на три месяца ради катка на площади

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение транспорта будет закрыто по улице Урицкого, от здания № 27 на проспекте Ленина до проспекта Ленина, а также по проезду между улицами Урицкого и Володарского, возле здания № 27 на проспекте Ленина. Ограничения продлятся три месяца — с 8 декабря 2024 года до 2 марта 2025 года.