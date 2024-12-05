Осень 2024 стала самой теплой за полтора века в Иркутске. Чем удивит зима, рассказали синоптики

Прошедшая осень стала настоящим подарком иркутянам перед наступлением зимних холодов. По средним температурным показателям за три месяца осень 2024 года стала самой теплой с 1873 года. Она обогнала два предыдущих рекорда — 2023 и 2005 годов. А чего ждать от зимы, рассказала заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства Иркутского госуниверситета Инна Латышева.
— Самым тёплым выдалось окончание осени, особенно в крайних северных районах, где больше сказывалось влияние атлантических циклонов. По сумме среднемесячных температурных аномалий осень 2024 года перебрала тепла на 7−9 градусов выше нормы по северу Иркутской области, на 4−5 градусов в западных и южных районах, и на 2−3 на побережье озера Байкал и в высокогорных районах Восточного Саяна и Хамар-Дабана, — рассказала Инна Латышева.
Эта осень выдалась влажной и теплой почти по всему региону. Когда еще вы видели дождь в конце ноября? Всего в Иркутске осенью 2024 года было 48 тёплых дней, 37 дней с осадками и 13 ветреных дней. На большей части территории Иркутской области выпало около или больше нормы осадков, но в то же время в Бодайбо и Нижнеудинске осадки до нормы не дотянули.
Иркутяне нынешней осенью пережили перепады температур от +22,9 до −19,4, то есть разница составила более 40 градусов.
В декабре Гидрометцентр России обещает иркутянам погоду, близкую к климатической норме, однако осадков может выпасть и больше многолетней нормы (более 20 мм). В то же время, Иркутский гидрометцентр сулит холодную середину зимы, то есть практически противоположную прошлогодней.