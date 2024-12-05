Осень 2024 стала самой теплой за полтора века в Иркутске. Чем удивит зима, рассказали синоптики

Эта осень выдалась влажной и теплой почти по всему региону. Когда еще вы видели дождь в конце ноября? Всего в Иркутске осенью 2024 года было 48 тёплых дней, 37 дней с осадками и 13 ветреных дней. На большей части территории Иркутской области выпало около или больше нормы осадков, но в то же время в Бодайбо и Нижнеудинске осадки до нормы не дотянули.