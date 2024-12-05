ТАСС в спецпроекте реконструировал в 3D строительство Северомуйского тоннеля

Третья глава — «11 тоннелей на одном пути» — рассказывает о том, как с 2013 года модернизируют Восточный железнодорожный полигон. Это сеть железных дорог, в которую входят БАМ и часть Транссибирской магистрали, а также соединяющие их линии. Чтобы увеличить объем грузов, перевозимых по этим трассам, на БАМе прокладывают второй путь. Одна из самых непростых задач реконструкции — пройти Северо-Муйский хребет заново и построить в нем еще один тоннель.