ТАСС в спецпроекте реконструировал в 3D строительство Северомуйского тоннеля

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. ТАСС представил специальный проект «Ключ от БАМа», в котором реконструировал в 3D поэтапное строительство Северомуйского тоннеля — самого длинного и одного из самых технологичных в России. Выход материала приурочен к открытию постоянного движения по Северомуйскому тоннелю — 5 декабря 2003 года по нему прошли первые пассажирские поезда.
Эта конструкция считается самым сложным участком Байкало-Амурской магистрали. Тоннель возводили с 1977 года в районе Северо-Муйского хребта, который находится в наиболее активном месте Байкальской рифтовой зоны. «Рифт — это стык тектонических плит, которые находятся в постоянном движении, провоцируя многочисленные землетрясения, деформации земной коры, разрушения горных пород. Строители БАМа совершили трудовой подвиг, сумев проложить пути сквозь горный хребет, пронизанный многочисленным разломами», — говорит Дамир Зайнагабдинов, научный консультант спецпроекта, доцент кафедры «Строительство железных дорог, мостов и тоннелей» Иркутского государственного университета путей сообщения.
Спецпроект состоит из трех глав. Первая — «Самый длинный тоннель России» — посвящена проектированию сооружения. Анимированная 3D-модель наглядно показывает внутреннее устройство Северомуйского тоннеля, а сопроводительный текст описывает технологии, которые позволили сделать его устойчивым к землетрясениям.
Во второй главе — «Внутри хребта» — разобрана еще одна сложность, с которой столкнулись строители Северомуйского тоннеля. «Вскрыв» горный хребет, они выпустили наружу радиоактивный газ радон. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, инженером пришлось создать сложную систему вентиляции.
Третья глава — «11 тоннелей на одном пути» — рассказывает о том, как с 2013 года модернизируют Восточный железнодорожный полигон. Это сеть железных дорог, в которую входят БАМ и часть Транссибирской магистрали, а также соединяющие их линии. Чтобы увеличить объем грузов, перевозимых по этим трассам, на БАМе прокладывают второй путь. Одна из самых непростых задач реконструкции — пройти Северо-Муйский хребет заново и построить в нем еще один тоннель.