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На СВО погиб омский священник

На фронт 52-летний Сергей Васильков ушел добровольцем.

Источник: Комсомольская правда

В зоне СВО под курском погиб бывший настоятель храма Святой Троицы в селе Андреевка Омского района и храма в Куйбышевском интернате отец Феодорит — в миру Сергей Васильков.

О гибели самого «лучшего и верного друга семьи» сообщил неизвестный автор поста в телеграм-канале «Синодик». По его словам, трагедия произошла еще два месяца назад под Курском, однако тело погибшего бойца смогли доставить в Омск только сейчас.

На фронт отец Феодорит ушел добровольцем и до последних минут исповедовал и был вместе с бойцами, вместе с ними и погиб.

Прощание с батюшкой состоялось в Храме-часовне в честь Иоанна Воина на Южном кладбище 29 ноября.