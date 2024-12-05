На СВО погиб омский священник

В зоне СВО под курском погиб бывший настоятель храма Святой Троицы в селе Андреевка Омского района и храма в Куйбышевском интернате отец Феодорит — в миру Сергей Васильков.
О гибели самого «лучшего и верного друга семьи» сообщил неизвестный автор поста в телеграм-канале «Синодик». По его словам, трагедия произошла еще два месяца назад под Курском, однако тело погибшего бойца смогли доставить в Омск только сейчас.
На фронт отец Феодорит ушел добровольцем и до последних минут исповедовал и был вместе с бойцами, вместе с ними и погиб.
Прощание с батюшкой состоялось в Храме-часовне в честь Иоанна Воина на Южном кладбище 29 ноября.