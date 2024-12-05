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В Таганроге проверят жалобу на грубое обращение с ребенком в детском саду

Следователи выясняют ситуацию с унижением воспитанницы детсада в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге проверят жалобу о грубом обращении работника детского сада. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.

— В Интернете опубликована информация о грубом обращении воспитателя. Организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой примут процессуальное решение, — сообщили в СК.

Напомним, ранее в одном из городских пабликов VK была опубликована почти 5-минутная аудиозапись с женским голосом. Ребенку повторяли, в каком порядке нужно переодеваться, но, когда малышка не выполнила требования взрослого, последовали оскорбления.