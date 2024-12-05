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Актриса Эми Адамс заявила, что хочет сыграть пиарщицу Тейлор Свифт

Американская актриса Эми Адамс, известная по фильмам «Зачарованная» (2007), «Прибытие» (2016) и другим, призналась, что хотела бы сыграть Три Пейн — PR-менеджера певицы Тейлор Свифт.

Источник: Звук

Американская актриса Эми Адамс, известная по фильмам «Зачарованная» (2007), «Прибытие» (2016) и другим, призналась, что хотела бы сыграть Три Пейн — PR-менеджера певицы Тейлор Свифт.

«Это было бы потрясающе. Это было бы так весело. Если это приблизит меня к Тейлор, я согласна», — сказала Адамс на шоу Джимми Фэллона. Так Эми прокомментировала утверждение фанатов Свифт, что она идеальная кандидатка на эту роль. У артистки, как и у Три, ярко-рыжие волосы.

Звезда также рассказала, что ей нравится музыка Тейлор и она посещала ее концерт в рамках тура The Eras Tour. Однажды девушки даже пели вместе в караоке песню What’s Up (1993) группы 4 Non Blondes. «Я пела немного громко. Уверена, все думали: “Эми, заткнись. Мы хотим послушать Тейлор”», — вспомнила Адамс.

Ранее стали известны подробности байопика о певице Дженис Джоплин. На ее роль в свое время претендовала и Эми.