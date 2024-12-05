Актриса Эми Адамс заявила, что хочет сыграть пиарщицу Тейлор Свифт

«Это было бы потрясающе. Это было бы так весело. Если это приблизит меня к Тейлор, я согласна», — сказала Адамс на шоу Джимми Фэллона. Так Эми прокомментировала утверждение фанатов Свифт, что она идеальная кандидатка на эту роль. У артистки, как и у Три, ярко-рыжие волосы.