Актриса Эми Адамс заявила, что хочет сыграть пиарщицу Тейлор Свифт

Звезда также рассказала, что ей нравится музыка Тейлор и она посещала ее концерт в рамках тура The Eras Tour. Однажды девушки даже пели вместе в караоке песню What’s Up (1993) группы 4 Non Blondes. «Я пела немного громко. Уверена, все думали: “Эми, заткнись. Мы хотим послушать Тейлор”», — вспомнила Адамс.