В Таганроге жителям аварийных домов выплатят компенсацию

Заместитель главы городской администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов заявил об этом на встрече с собственниками. Об этом сообщает «Таганрогская правда».
«Чтобы осуществить выкуп, мы формируем сейчас полный пакет документов для обращения в правительство области за финансовой помощью», — рассказал Егор Долматов.
С начала ноября доступ в дом в 17-м Новом переулке, 3, прекращен. Жильцы обосновались у родственников, в арендованном жилье и пунктах временного размещения.
Все, кто обратился за компенсациями, получат их до конца года. Для этого жильцам было необходимо подготовить соответствующие документы. Один квадратный метр равноценен 119 тысячам рублей.
«Если вы не согласитесь с предложенной суммой, можете обратиться в суд, нанять эксперта, который укажет, сколько, по его мнению, стоит ваше жилище. И суд будет принимать решение об изменении стоимости либо в меньшую, либо в большую сторону. Исходя из опыта, суды принимают решение в сторону увеличения головной стоимости», — объяснил Егор Долматов.