В Таганроге жителям аварийных домов выплатят компенсацию

«Если вы не согласитесь с предложенной суммой, можете обратиться в суд, нанять эксперта, который укажет, сколько, по его мнению, стоит ваше жилище. И суд будет принимать решение об изменении стоимости либо в меньшую, либо в большую сторону. Исходя из опыта, суды принимают решение в сторону увеличения головной стоимости», — объяснил Егор Долматов.