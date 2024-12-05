В Слюдянском районе запустили новый мусорный полигон

Полигон для размещения твердых коммунальных отходов построили в Слюдянском районе. Площадка появилась около деревни Быстрая и теперь здесь будет собираться и сортироваться мусор со всей территории района. Мощность полигона составляет 15 тыс тонн ТКО в год. Кроме того, современные технологии позволяют увеличить его вместимость и продлить срок эксплуатации.
Отличительной особенностью данной площадки по сбору мусора стало наличие установки по сортировке отходов, с помощью которой можно будет выделять материалы доступные для вторичной переработки. Кроме того, новый полигон предназначен для хранения отходов IV-V классов опасности, где они будут подвергаться полной изоляции. Это значит, что выделяемые вредные вещества не смогут попасть в почву и воду. На полигоне будет вестись экологический мониторинг воздуха, почвы и подземных вод.
Строительство данного объекта велось с 2019 года, средства на это выделялась субсидия из областного бюджета. Общая стоимость составила более 338 млн рублей. На предприятии будет создано 20 новых рабочих мест.
— Запуск современного полигона в Слюдянском районе — это важный шаг на пути к решению проблемы обращения с отходами, — подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.