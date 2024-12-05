В Слюдянском районе запустили новый мусорный полигон

Отличительной особенностью данной площадки по сбору мусора стало наличие установки по сортировке отходов, с помощью которой можно будет выделять материалы доступные для вторичной переработки. Кроме того, новый полигон предназначен для хранения отходов IV-V классов опасности, где они будут подвергаться полной изоляции. Это значит, что выделяемые вредные вещества не смогут попасть в почву и воду. На полигоне будет вестись экологический мониторинг воздуха, почвы и подземных вод.