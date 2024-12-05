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В Иркутске ищут родственников участников Великой Отечественной войны

Военный комиссариат хочет передать награды.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военный комиссариат Ленинского и Свердловского округов Иркутска ищет родственников участников Великой Отечественной войны. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Речь идет о близких гвардии красноармейца Петра Александровича Венедиктова, 1912 года рождения, из Иркутска. И рядового Александра Егоровича Курохтина, 1918 года рождения, из деревни Роситовка Марфинского района Тамбовской области, — уточнили в администрации.

Родным Петра Венедиктова хотят передать медаль «За отвагу». Ранее ее нашли в Свердловском округе. Семье Александра Курохтина должны вручить орден Отечественной войны II степени с удостоверением.