В Иркутске ищут родственников участников Великой Отечественной войны

Военный комиссариат Ленинского и Свердловского округов Иркутска ищет родственников участников Великой Отечественной войны. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Речь идет о близких гвардии красноармейца Петра Александровича Венедиктова, 1912 года рождения, из Иркутска. И рядового Александра Егоровича Курохтина, 1918 года рождения, из деревни Роситовка Марфинского района Тамбовской области, — уточнили в администрации.
Родным Петра Венедиктова хотят передать медаль «За отвагу». Ранее ее нашли в Свердловском округе. Семье Александра Курохтина должны вручить орден Отечественной войны II степени с удостоверением.