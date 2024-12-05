В Иркутске ищут родственников участников Великой Отечественной войны

— Речь идет о близких гвардии красноармейца Петра Александровича Венедиктова, 1912 года рождения, из Иркутска. И рядового Александра Егоровича Курохтина, 1918 года рождения, из деревни Роситовка Марфинского района Тамбовской области, — уточнили в администрации.