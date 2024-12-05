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Тоннель петербургской дамбы перекроют в ночь на 10 декабря из-за учений экстренных служб

Жителей Северной столицы призвали заранее планировать свой маршрут.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 10 декабря тоннель петербургской дамбы перекроют. Сквозной проезд станет недоступным для автомобилистов в период с 01:00 до 05:00 часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

— В это время там запланированы тактико-специальные учения экстренных служб по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с массовым ДТП на автомобильных дорогах федерального значения, — говорится в сообщении.

Спасатели призвали водителей заранее планировать свой маршрут, а жителей и гостей города — не поддаваться панике при виде скопления техники пожарно-спасательных подразделений в районе и не бояться, если завоют сирены или прогремят хлопки.

Напомним, в середине ноября масштабные учения также прошли на территории Пулково. Там отработали алгоритм действий при пожаре в здании бизнес-центра. Во время мероприятия, например, сотрудники здравпункта, который работает в аэропорте, научились оказывать первую помощь, используя наружный дефибриллятор.