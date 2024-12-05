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В Казани в поселке Краснооктябрьский отключат воду на весь день

12 декабря в Казани в поселке Краснооктябрьский с 09:00 до 18:30 временно отключат воду из-за обследования водозаборной скважины. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Работы проводятся в рамках гидрогеологического обследования водозабора «Краснооктябрьский».

На время отключения жители смогут воспользоваться автоцистернами с водой, которые будут размещаться по поступившим заявкам.

ЖКХ