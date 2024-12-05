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Омский «Авангард» хочет перекупить у «Северстали» нападающего

Омский хоккейный клуб заинтересован в форварде Кирилле Пилипенко.

Источник: ХК "Авангард"

Омский хоккйный клуб «Авангарда» посреди игрового сезона, видимо, до сих пор еще пытается усилить команду. «Ястребы» ведут переговоры о приобретении 28-летнего форварда череповецкой «Северстали» Кирилла Пилипенко.

Об этом сообщает спортивный журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. При этом ХК «Авангард» не скупится на суммы, однако «Северсталь» продавать своего лучшего форварда пока не хочет.

Контракт с «Северстатью» и Пилипенко подписан до завершения сезона 24\

25. Сейчас нападающий имеет 26 очков в матчах Фонбет чемпионата КХЛ.