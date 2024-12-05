«Печем пирожки тазами, а очередь в ванную нужно занимать с утра»: как живет семья из Иркутской области с 10 детьми

«Все ваши или есть приемные?», «Куда вам столько?», «Как их всех воспитать, накормить и одеть?». Это лишь малая часть вопросов, которые слышат в свой адрес супруги Поздняковы из города Черемхово. Чуть больше месяца назад в их семье родился десятый ребенок. А всего Алексей и Виктория воспитывают семерых сыновей и трех дочерей. Они уверены, что быть счастливыми без детей невозможно. И чем их больше в семье — тем больше счастья в доме. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Семеро парней и три девчонки.
Со своим будущим мужем Виктория познакомилась 22 года назад в родном городе Черемхово. Алексей переехал в город угольщиков из Аларского района, чтобы получить образование в местном профессиональном училище. Сибирячка там же проходила обучение на парикмахера.
— Там же училась сестра Алексея, — вспоминает 43-летняя Виктория Позднякова. — Мы подружились с ней и однажды вместе сфотографировались. И Алексей рассказывает, что я понравилась ему, когда он увидел меня еще на том снимке. Он старше меня на 4 года. А однажды мы случайно ехали вместе в электричке, и он узнал меня: решил проявить инициативу и познакомиться.
Все дети помогают родителям по хозяйству. Фото: из личного архива героев публикации.
Вскоре между молодыми людьми завязались отношения, а через полгода они поженились.
— Честно говоря, я никогда не думала о том, что стану матерью десятерых детей (смеется). Это уже жизнь так распорядилась. Хотя мы с супругом оба из многодетных семей. У моих родителей было три ребенка. А у свекров — восемь!
Самый старший сын в семье Поздняковых — Никита, ему 20 лет. Следом идут 19-летний Кирилл, 18-летний Марк и 14-летний Захар. 13 лет назад у супругов родилась долгожданная девочка — София. А еще спустя два года в семье появилась Ангелина, сейчас ей 11. Седьмым ребенком стал Владимир, сейчас ему 7лет. Восьмой ребенок — 4-летний Лев. В 2023 году на свет появился маленький Глеб, сейчас ему почти два года. А «юбилейной» стала малютка Есения, которой чуть больше месяца. На днях в ЗАГСе Черемховского района семье вручили свидетельство о рождении младшей дочери.
«Пирожки пеку целыми тазами».
Глава семьи, Алексей, 10 лет своей жизни отдал службе в пожарной охране, а затем перешел на работу на железную дорогу. Сейчас мужчина трудится машинистом тепловоза. Виктория занимается воспитанием детей и хлопотами по дому. А хлопотать ей есть, о чем! У Поздняковых большое хозяйство: они содержат коров, кур, есть огород в 12 соток, где они выращивают овощи. Также семья арендует поле у фермеров, которое полностью засаживается картофелем. Этих запасов семье хватает на целый год. Из молока супруги изготавливают творог, сметану, сыр.
В многодетной семье не обходится и без трудностей. Особенно непросто, когда дети болеют. Фото: из личного архива героев публикации.
— Изначально у нас был небольшой дом. И поначалу в нем было тесновато. Мы сделали к нему пристрой. Сейчас у нас два этажа, большая кухня, мансарда. Мальчики и девочки располагаются в комнатах по 2−3 человека. Всем хватает места. Но вот с утра иногда нужно и очередь в ванную комнату занять.
Все дети помогают родителям по хозяйству. Кто-то моет полы, кто-то помогает в огороде, кто-то пасет и доит коров — у кого что лучше получается. При этом все решается без споров и составлений графиков, никто не перекладывает обязанности друг на друга.
Кстати, готовить на большую семью Виктории приходится много.
Пирожки и булочки поштучно не считаю, они выпекаются тазами. Фото: из личного архива героев публикации.
— У меня две 10-литровые кастрюли. Остальные меньше. Готовить впрок не получается, чаще всего хватает на 1−2 дня. Стараюсь чередовать и баловать домашних разнообразием. Тем более кто-то любит суп, а кто-то, например, тушеную капусту. Пирожки и булочки поштучно не считаю, они выпекаются тазами. Котлеты жарю не на сковороде, а партиями в духовке. Вот что не люблю готовить — это блины! Их никогда нет. Пока печешь — уже все сметут (смеется).
Виктория занимается воспитанием детей и хлопотами по дому. А хлопотать ей есть, о чем! Фото: из личного архива героев публикации.
Старшие сыновья Поздняковых уже получают профессиональное образование, некоторые решили пойти по стопам отца и работать на железной дороге. Средние и младшие посещают школу и детский сад. Заботливые братья и сестры нередко помогают друг другу с выполнением домашних заданий. У всех есть любимые хобби — кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то посещает художественную школу.
У всех есть любимые хобби — кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то посещает художественную школу. Фото: из личного архива героев публикации.
— На родительские собрания хожу постоянно. И чаще всего они проводятся в одно и то же время у разных параллелей. Бывает, что отметишься и бежишь уже в другой класс, к учителю другого ребенка (смеется). Или какие-то мероприятия, например, праздник «День матери» отмечают одновременно. В этом году пришлось выбирать куда идти: в школу или детсад.
«Не представляем свою жизнь другой!».
Конечно, в многодетной семье не обходится и без трудностей. Особенно непросто, когда дети болеют.
— Каждому нужны уход и забота. Бывают порой сложности и в материальном плане. Например, когда финансы на исходе, а у кого-то из детей день рождения. У нас они, к слову, каждый месяц. Дети, особенно маленькие, любят, когда приезжают родственники, друзья, им хочется со всеми пообщаться. Они хотят большого праздника, а я могу предложить им только устроить чаепитие в кругу семьи. Приходится как-то выкручиваться. Либо когда появляются незапланированные траты. Кажется, что только купили средним мальчишкам зимние ботинки, а они уже из них выросли!
У Поздняковых большое хозяйство: они содержат коров, кур, есть огород в 12 соток. Фото: из личного архива героев публикации.
Но радость семейного счастья покрывает с лихвой все трудности, с которыми сталкиваются многодетные супруги. У Поздняковых есть любимые традиции: они вместе ходят в баню, летом и осенью отправляются в лес за грибами и ягодами, красят яйца на Пасху или дружно наряжают новогоднюю елку.
— А каждый вечер перед сном обязательно собираемся в кухне, обсуждаем, как прошел день, делимся проблемами или радостными открытиями. Это очень сближает всех нас, — рассказывает Виктория. — В доме всегда весело и шумно. И, если честно, то мы уже и не представляем свою жизнь другой!