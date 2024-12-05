«Печем пирожки тазами, а очередь в ванную нужно занимать с утра»: как живет семья из Иркутской области с 10 детьми

«Все ваши или есть приемные?», «Куда вам столько?», «Как их всех воспитать, накормить и одеть?». Это лишь малая часть вопросов, которые слышат в свой адрес супруги Поздняковы из города Черемхово. Чуть больше месяца назад в их семье родился десятый ребенок. А всего Алексей и Виктория воспитывают семерых сыновей и трех дочерей. Они уверены, что быть счастливыми без детей невозможно. И чем их больше в семье — тем больше счастья в доме. Подробности — в материале КП-Иркутск.