В Севастополе перекрыли рейд

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении.
Причины ограничений не указываются.
В четверг днем временно перекрывали Крымский мост. Это делается из соображений безопасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе временно остановили движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении.
Причины ограничений не указываются.
В четверг днем временно перекрывали Крымский мост. Это делается из соображений безопасности.