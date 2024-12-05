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В Севастополе перекрыли рейд

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе временно остановили движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении.

Причины ограничений не указываются.

В четверг днем временно перекрывали Крымский мост. Это делается из соображений безопасности.