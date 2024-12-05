Путевки в санатории Беларуси подорожают до 5% с 2025 года

По словам директора центра Геннадия Болбатовского, в санаториях Беларуси наблюдается высокий процент бронирования на январь и февраль 2025 года, на данный момент уже 70% и более 50% мест уже забронированы соответственно. При этом выросли и тарифы на путевки в начале следующего года в белорусских санаториях.