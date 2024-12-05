Путевки в санатории Беларуси подорожают до 5% с 2025 года

Белорусские санатории поднимут цены на путевки. Об этом в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения рассказали Sputnik Беларусь.
По словам директора центра Геннадия Болбатовского, в санаториях Беларуси наблюдается высокий процент бронирования на январь и февраль 2025 года, на данный момент уже 70% и более 50% мест уже забронированы соответственно. При этом выросли и тарифы на путевки в начале следующего года в белорусских санаториях.
— Цены на январь-февраль увеличились по сравнению с текущим периодом, их рост — в пределах 5%, — уточнил он.
Взрослому человеку один койко-день в санатории (при покупке путевки за счет средств государственного социального страхования) обойдется в 2025-м примерно в 80 белорусских рублей. А средняя стоимость путевки в санатории по итогам четвертого квартала 2024-го составит примерно 115 белрублей за один койко-день в стандартном двухместном номере. Среднегодовая стоимость одного дня будет примерно 110 белрублей.
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