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К празднованию Нового года в Уфе подготовят иллюминацию из более 19 тысяч световых объектов

В Уфе в честь Нового года установят более 19 тыс. иллюминаций.
Источник: Комсомольская правда

К празднованию Нового года в Уфе подготовят иллюминацию из более 19 тысяч световых объектов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В настоящее время специалисты предприятия «Уфагорсвет» проводят ревизию многочисленных иллюминаций. Перед установкой происходит проверка лампочек на работоспособность и целостность конструкций для того, чтобы каждая гирлянда светила качественного и долго.

В ближайшее время будет установлена и подключена новогодняя иллюминацию в Театральном сквере.

— Карета, занавес, подсвечники, гирлянды на деревьях, иллюминация фонтана «Семь девушек» — ожидайте появления волшебных, ярких огней, которые создадут сказку в центре города! — заявили в мэрии.

А вчера начался монтаж новогодней иллюминации «Цветок Курая» на площади имени Салавата Юлаева возле Конгресс-холла «Торатау».

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