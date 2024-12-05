К празднованию Нового года в Уфе подготовят иллюминацию из более 19 тысяч световых объектов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В настоящее время специалисты предприятия «Уфагорсвет» проводят ревизию многочисленных иллюминаций. Перед установкой происходит проверка лампочек на работоспособность и целостность конструкций для того, чтобы каждая гирлянда светила качественного и долго.
В ближайшее время будет установлена и подключена новогодняя иллюминацию в Театральном сквере.
— Карета, занавес, подсвечники, гирлянды на деревьях, иллюминация фонтана «Семь девушек» — ожидайте появления волшебных, ярких огней, которые создадут сказку в центре города! — заявили в мэрии.
А вчера начался монтаж новогодней иллюминации «Цветок Курая» на площади имени Салавата Юлаева возле Конгресс-холла «Торатау».
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