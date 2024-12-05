В Ростове из-за коммунальных аварий произошло отключение воды

5 декабря на нескольких улицах Ростова-на-Дону из-за коммунальных аварий временно ограничили подачу холодной воды. Об этом информирует городской департамент ЖКХ и энергетики.
До 15 часов пообещали вернуть воду в дома, расположенные в границах Вятской и Днепровского.
До 18 часов сложности с водой сохранятся на Зорге, Еременко, 339-й Стрелковой дивизии, Малиновского, а также на Вагулевского, Вагонном, Балашовском и Моторном.
Сейчас порывы, которые произошли на Днепровском, Еременко и Вагонном, ремонтируют специалисты АО «Ростовводоканал».