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В Ростове из-за коммунальных аварий произошло отключение воды

Несколько улиц Ростова-на-Дону временно остались без холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

5 декабря на нескольких улицах Ростова-на-Дону из-за коммунальных аварий временно ограничили подачу холодной воды. Об этом информирует городской департамент ЖКХ и энергетики.

До 15 часов пообещали вернуть воду в дома, расположенные в границах Вятской и Днепровского.

До 18 часов сложности с водой сохранятся на Зорге, Еременко, 339-й Стрелковой дивизии, Малиновского, а также на Вагулевского, Вагонном, Балашовском и Моторном.

Сейчас порывы, которые произошли на Днепровском, Еременко и Вагонном, ремонтируют специалисты АО «Ростовводоканал».