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Белоруска Виктория Азаренко попросила помощи у поклонников из-за сына

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сказала, что ей нужна помощь поклонников.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко попросила помощи у поклонников в своих соцсетях.

Так, Виктория Азаренка сказала, что ей нужно, чтобы подписчики помогли ей выбрать «удобное кресло для футбольной мамы». Виктория Азаренко показала скрин своих запросов в интернет-поисковике, которые наверняка появились там из-за ее сына Лео, увлекающегося футболом.

«Мой последний поиск в Google. Есть какие-нибудь предложения?» — подписала Азаренко исчезающую публикацию на своей странице в соцсети. И сказала, что поклонники могут ей предложить свои варианты такого поиска.

Еще, кстати, сын Виктории Азаренко Лео кроме футбола увлекается хоккеем и шахматами. Виктория стала мамой в 2016 году, а 19-го декабря мальчику исполниться уже восемь лет.

До этого белорусская теннисистка Азаренко призналась, что ее сын не хочет обниматься с ней перед сверстниками: «Мы все еще родственники или…?».

Тем временем путевки подорожают в санаториях Беларуси. Еще Беларусь собирается построить новые санатории.