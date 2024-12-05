Белоруска Виктория Азаренко попросила помощи у поклонников из-за сына

Так, Виктория Азаренка сказала, что ей нужно, чтобы подписчики помогли ей выбрать «удобное кресло для футбольной мамы». Виктория Азаренко показала скрин своих запросов в интернет-поисковике, которые наверняка появились там из-за ее сына Лео, увлекающегося футболом.