Белоруска Виктория Азаренко попросила помощи у поклонников из-за сына

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко попросила помощи у поклонников в своих соцсетях.
Так, Виктория Азаренка сказала, что ей нужно, чтобы подписчики помогли ей выбрать «удобное кресло для футбольной мамы». Виктория Азаренко показала скрин своих запросов в интернет-поисковике, которые наверняка появились там из-за ее сына Лео, увлекающегося футболом.
«Мой последний поиск в Google. Есть какие-нибудь предложения?» — подписала Азаренко исчезающую публикацию на своей странице в соцсети. И сказала, что поклонники могут ей предложить свои варианты такого поиска.
Еще, кстати, сын Виктории Азаренко Лео кроме футбола увлекается хоккеем и шахматами. Виктория стала мамой в 2016 году, а 19-го декабря мальчику исполниться уже восемь лет.
До этого белорусская теннисистка Азаренко призналась, что ее сын не хочет обниматься с ней перед сверстниками: «Мы все еще родственники или…?».
Тем временем путевки подорожают в санаториях Беларуси. Еще Беларусь собирается построить новые санатории.