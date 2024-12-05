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Продюсеры альбомов Канье Уэста Vultures 1 и Vultures 2 еще не получили зарплату

Продюсерам, работавшим над релизами рэперов Канье Уэста и Ty Dolla $ign «Vultures 1» и «Vultures 2», так и не выплатили зарплату. Первая из пластинок увидела свет в феврале 2024-го, а вторая — в августе.

Источник: Звук

Продюсерам, работавшим над релизами рэперов Канье Уэста и Ty Dolla $ign «Vultures 1» и «Vultures 2», так и не выплатили зарплату. Первая из пластинок увидела свет в феврале 2024-го, а вторая — в августе.

Адвокат Бритни Тригг, представляющая одного из продюсеров Vultures 1, рассказала Billboard, что у ее клиента возникли проблемы с получением продюсерского договора от Канье. Артист прошел как минимум через двух юристов, чтобы они помогли ему с очисткой прав на песни.

Кроме того, перед выпуском лонгплеев Йе сменил дистрибьютора и адвокаты не успели ему написать. По мнению одного из них, пострадавшая сторона должна подать на музыканта в суд. Однако другой считает, что иски ни к чему не приведут. Как оказалось, в девяти из десяти случаев продюсер не получает оплату в день выхода музыки и может ждать деньги год или больше.

Ранее Уэст выпустил клип на трек Bomb с участием двух его дочерей.