Продюсеры альбомов Канье Уэста Vultures 1 и Vultures 2 еще не получили зарплату

Кроме того, перед выпуском лонгплеев Йе сменил дистрибьютора и адвокаты не успели ему написать. По мнению одного из них, пострадавшая сторона должна подать на музыканта в суд. Однако другой считает, что иски ни к чему не приведут. Как оказалось, в девяти из десяти случаев продюсер не получает оплату в день выхода музыки и может ждать деньги год или больше.