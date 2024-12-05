«Забывают удочки и ленятся рыбачить»: Ростовчанин рассказал, как придумал услугу «трезвый рыбак» и много ли на нее желающих

На просторах интернета появилось необычное предложение для тех, кто не только любит ловить рыбу, а еще и выпить. Житель Аксая предлагает услугу «трезвый рыбак», а точнее — три в одном: за деньги мужчина готов стать для вас рыбаком, водителем и гитаристом.
— Вы бухаете, а я ловлю вам рыбу. За 12 часов рыбалки вам придется заплатить мне четыре тысячи, а еще накормить обедом. Песни под гитару оплачиваются по другому тарифу, — говорится в объявлении.
Мы связались с ним и узнали детали.
Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Необходимо будет взять свои снасти.
СТАЖ — 25 ЛЕТ.
На звонок мужчина ответил быстро, будто ждал очередного клиента. Как оказалось, 32-летний рыбак Александр живет в небольшом городке Аксае, что под Ростовом. А стаж ловли — около 25 лет.
— Ловлю рыбу с пяти лет, но более осознанно стал заниматься рыбалкой, когда было восемь.
Успел порыбачить в Московской, Астраханской, Тверской, Смоленской и Ярославской областях. Но к профессионалам себя не относит: считает, что в этом деле им стать просто невозможно. А осваивать премудрости коммерческой рыбалки начал не так давно, когда переехал из Подмосковья. Ведь на Дону, по его словам, только ленивый не поймает рыбу.
— Мне очень интересна рыбалка. Это мой смысл. А услуга «трезвый рыбак» для меня — не цель заработать, так я решил совместить хобби с заработком.
Правда, сумму месячной прибыли не называет: видимо, чтобы «конкурентов не плодить».
— Езжу чаще в выходные, но и в будни случается. Многие интересуются объявлением: оно набрало 28,9 тысячи просмотров всего за месяц.
РОК, КРУГ, МИХАЙЛОВ.
Во время разговора Александр признается, что его услугу часто путают с организацией рыбалки.
— Многие еще думают, что я как егерь, который ставит сетку, и потому без рыбы мы не уедем. Но здесь большие отличия. Моя услуга «трезвого рыбака» для тех людей, которые едут целенаправленно на рыбалку, зная, что будут там отдыхать. Возможно, им будет и не до рыбалки в этот момент. Они даже могут забыть забрать удочки. И такое было. Или же им просто лень ловить рыбу, подбирать оснастку, прикормку и наживку. В таком случае я еду вместе с ними: они занимаются столом, а я — непосредственно рыбной ловлей. Налаживаю все для рыбалки, а дальше — либо ловлю сам для клиентов, либо им рассказываю, как и на что клюнет, и тогда все дружно садимся рыбачить.
Во время разговора Александр обмолвился, что очень хорошо готовит.
— И из рыбы что-то могу сделать, и уху приготовить, и шурпу, если планируете брать с собой мясо. Могу и стол красиво сервировать. Просто готовка отнимает время от основного моего направления. А так, за дополнительную плату: почему бы и нет?
Прайс предприимчивый рыболов сильно не задирает. Так, 12 часов рыбалки с Александром обойдутся в четыре тысячи рублей. Отвезти клиентов после домой — еще две тысячи. Может остаться на сутки, если клиент планирует наподольше. Только плата в таком случае будет составлять уже 12 тысяч рублей.
А еще у рыбака есть гитара и портативная колонка с микрофоном, поэтому отдыхающие рыболовы-любители могут устроить караоке прямо на берегу реки. Кстати, основной репертуар у Александра — рок, но он не прочь спеть песни и Михаила Круга, и Розенбаума. А если на отдыхе будут и рыбАчки, то дончанин исполнит репертуар Стаса Михайлова. Но песни под гитару — уже в пределах договоренности.
— Я просто сам люблю хорошо отдыхать, у меня каждый отдых проходит максимально весело и интересно. Поэтому знаю, что людям надо.
Недавно рыбак выловил 15 кг щук. Фото: телеграм-канал Александра.
«ПОДБЕРУ КЛЮЧ К ЛЮБОЙ РЫБЕ».
Что касается места для ловли, здесь может быть два варианта. Либо заказчик сам находит точку, либо Александр отвозит на свои секретные рыбные места.
— Если я предлагаю свое место, то там хотя бы могу понимать, что мы можем поймать. А на том, которое предложат, гарантированного улова я не даю. Но при этом буду делать все возможное, чтобы найти рыбу и подобрать к ней ключик. Тем более, если это будет Дон: тут нужно быть совсем лентяем, чтобы ничего не поймать.
А чтобы быть более убедительным, Александр даже похвастался недавним своим уловом. Так, на прошлой неделе он ездил на рыбалку со спиннингом недалеко от Ростова и наловил очень много щук.
— Причем не знал это место, оно мне просто понравилось визуально. В итоге — около 15 кг улова. А потом заехал в местный магазин и отдал продавцам. Для меня это слишком много, а они могут людям продать.
Поделился трезвый рыбак и своими секретами.
— Вот вы знали, что есть один нюанс? Рыба может клевать на мотыля с опарышем. Это значит, что на пучок мотыля нужны только два опарыша. Если насадить три, то клева уже не будет. Вот о таких тонкостях я буду рассказывать во время ловли.
Если же ловить в декабре, здесь тоже есть одна проблема. Леска может мерзнуть от 0 градусов.
— Поэтому, когда погода будет плохая, никуда не поеду. Лучше дождаться благоприятного времени. К тому же, зимой рыбалка очень трудоемкая. Сейчас лодку уже на зиму убрал, но выхожу с эхолотом, чтобы посмотреть, где есть ямки и перспективное место. А еще по совету друга несколько дней назад решил вести соцсети про рыбалку и создал тг-канал, чтобы желающих не растерять за зиму.
У Александра есть свои рыбные места. Фото: телеграм-канал Александра.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Что еще предлагают.
Как оказалось, «Трезвый рыбак» — не единственная необычная услуга, которую предлагают в интернете.
«ПОМОГУ ДОГОВОРИТЬСЯ С ТОКСИЧНЫМ МУЖЕМ/ЖЕНОЙ».
Так, один мужчина за деньги готов обучить переговорам с токсичным мужем, женой или другими родственниками. Сам знаток около 20 лет проработал в строительном бизнесе и занимался бетонными работами.
— Именно тогда я научился жесткой манипуляции, чтобы продавливать чужие границы и отстаивать свои в спорных ситуациях с недружелюбными заказчиками и работниками.
Но потом мужчина стал манипулировать своей женой. В итоге это привело его к разводу. После этого дончанин осознал свою ошибку и пошел учиться на психолога. А еще овладел навыками мягких переговоров. И теперь уже как профессионал готов учить других манипуляциям за три тысячи рублей в час.
«ПОДРУЖКА НА ЧАС».
Еще одно необычное предложение — «Подружка на час». Ростовчанка готова составить компанию одинокой незнакомке, которой одной некомфортно ходить по ресторанам, концертам или даже гулять в парке.
— Я могу составить компанию, забронировать столик, сходить на квиз, концерт или просто поболтать и сделать вам классные фотки. Все мои клиентки остаются довольны.
По словам дончанки, ее преимуществом является широкий кругозор и умение поддержать любую беседу.
— Не путайте, это не эскорт. Поэтому прошу парней меня не беспокоить. Это услуга только для девушек. Цена — от тысячи рублей.
«ГОСТИ НА СВАДЬБУ».
А вот семейная пара из Ростовской области предлагает услугу «гости на свадьбу», причем бесплатно. Супруги давно не были на свадьбах, все их родственники и друзья давно женаты. И разводиться пока никто не планирует.
— А мы хотим погулять на свадьбе, но звать нас некому. Поэтому согласны прийти на чужой праздник.
Муж и жена обещают прийти к незнакомым молодоженам с подарком. А еще будут участвовать в денежных конкурсах и щедро заплатят за кусок свадебного торта.
— Короче, мы приличные ребята. Если у вас некого звать на свадьбу, то позовите нас, мы придем и принесем полный денег конверт.
«ВЫГОРОДИТЬ АЛКОГОЛИКА И УСТРОИТЬ ДРАКУ».
В интернете есть и дончане, которые за деньги могут выгородить алкоголика и устроить драку. Такая услуга обойдется от тысячи рублей. Прайс зависит от ситуации.
— Если вам запрещают пить, так как от алкоголя вы становитесь буйными, я помогу вам решить этот вопрос. Напьюсь так, что вы на моем фоне будете казаться еще трезвыми, — говорится в объявлении.
По словам профессионального алкоголика, под действием спиртного он превращается в настоящего демона, поэтому может с легкостью устроить драку, но за дополнительную плату. Ростовчанин занимается спортом, поэтому в драке может повалить от двух до десяти противников. А похмелье у мужчины случается крайне редко, так как, с его слов, организм давно привык к выпивке.
«СВОЙ ЧЕЛОВЕК».
А об услуге «свой человек» слышали? Дончанин за тысячу рублей в час готов стать вашими глазами и ушами. Он может посмотреть за вас квартиру, помещение для офиса, если вы находитесь не в городе, сходить за вас на любое мероприятие. Или предоставить курьерскую услугу.
— Сделаю все, что пожелаете, только платите.