«Забывают удочки и ленятся рыбачить»: Ростовчанин рассказал, как придумал услугу «трезвый рыбак» и много ли на нее желающих

— Многие еще думают, что я как егерь, который ставит сетку, и потому без рыбы мы не уедем. Но здесь большие отличия. Моя услуга «трезвого рыбака» для тех людей, которые едут целенаправленно на рыбалку, зная, что будут там отдыхать. Возможно, им будет и не до рыбалки в этот момент. Они даже могут забыть забрать удочки. И такое было. Или же им просто лень ловить рыбу, подбирать оснастку, прикормку и наживку. В таком случае я еду вместе с ними: они занимаются столом, а я — непосредственно рыбной ловлей. Налаживаю все для рыбалки, а дальше — либо ловлю сам для клиентов, либо им рассказываю, как и на что клюнет, и тогда все дружно садимся рыбачить.