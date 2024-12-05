На дороге Самара-Уфа-Челябинск в столкновении с грузовиком разбился насмерть водитель японской иномарки

Согласно предварительным данным, 63-летний мужчина за рулем Suzuki SX4 ехал в сторону Октябрьского по дороге Самара-Уфа-Челябинск (старое направление). На 1292 километре во время обгона он выехал на «встречку» и столкнулся со встречным КамАЗом. В результате происшествия водитель легковушки получил тяжелейшие травмы, от которых он впоследствии скончался в больнице.