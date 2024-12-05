Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дороге Самара-Уфа-Челябинск в столкновении с грузовиком разбился насмерть водитель японской иномарки

В Башкирии в ДТП с КамАЗом погиб водитель Suzuki SX4.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 5 декабря, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, 63-летний мужчина за рулем Suzuki SX4 ехал в сторону Октябрьского по дороге Самара-Уфа-Челябинск (старое направление). На 1292 километре во время обгона он выехал на «встречку» и столкнулся со встречным КамАЗом. В результате происшествия водитель легковушки получил тяжелейшие травмы, от которых он впоследствии скончался в больнице.

На месте трагедии в настоящее время работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Подробности аварии уточняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.