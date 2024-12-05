На дороге Самара-Уфа-Челябинск в столкновении с грузовиком разбился насмерть водитель японской иномарки

Сегодня утром, 5 декабря, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, 63-летний мужчина за рулем Suzuki SX4 ехал в сторону Октябрьского по дороге Самара-Уфа-Челябинск (старое направление). На 1292 километре во время обгона он выехал на «встречку» и столкнулся со встречным КамАЗом. В результате происшествия водитель легковушки получил тяжелейшие травмы, от которых он впоследствии скончался в больнице.
На месте трагедии в настоящее время работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Подробности аварии уточняются.
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