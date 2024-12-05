Вода в некоторых домах Приволжского и Советского районов может окраситься в зеленый цвет

Таким способом специалисты Казанских тепловых сетей определят места утечки теплоносителя. При обнаружении воды зеленого цвета, в том числе из кранов горячего водоснабжения, жителям необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: +7 (843)291−87−95.
Напомним, краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды.
В понедельник, 9 декабря, вода в ряде домов Приволжского и Советского районов Казани может окраситься в зеленый цвет. Причиной станет введение красителя «Уранин-А» в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Азино».