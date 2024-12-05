Белгидромет сказал, где выпадет снег в Беларуси 6 декабря

Стало известно, где в Беларуси в пятницу, 6 декабря, выпадет снег, пишет БелТА.
Синпотики сообщили, что в последний день рабочей недели будет преобладать облачная погода. Местами по стране выпадет небольшое количество снега, возможен местами мокрый снег. В отдельных районах прогнозирую слабый туман и гололед, на дорогах — гололедицу.
Ветер будет юго-восточного направления около 4 — 9 метров в секунду.
Ночью температуры опустятся от 0 до −6 градусов, днем ожидается от −4 до +2 градусов.
Больше всего в течение суток снега подсыплет в пятницу в Витебске, Гомеле и Могилеве. В ночные часы небольшой снег возможен также в Бресте и Гродно, а днем есть вероятность осадков в Минске.
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