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Белгидромет сказал, где выпадет снег в Беларуси 6 декабря

Белгидромет предупредил о снеге в Беларуси на 6 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, где в Беларуси в пятницу, 6 декабря, выпадет снег, пишет БелТА.

Синпотики сообщили, что в последний день рабочей недели будет преобладать облачная погода. Местами по стране выпадет небольшое количество снега, возможен местами мокрый снег. В отдельных районах прогнозирую слабый туман и гололед, на дорогах — гололедицу.

Ветер будет юго-восточного направления около 4 — 9 метров в секунду.

Ночью температуры опустятся от 0 до −6 градусов, днем ожидается от −4 до +2 градусов.

Больше всего в течение суток снега подсыплет в пятницу в Витебске, Гомеле и Могилеве. В ночные часы небольшой снег возможен также в Бресте и Гродно, а днем есть вероятность осадков в Минске.

Ранее еще Белгидромет сказал, какая погода будет в декабре 2024 в Беларуси.

А белоруска Виктория Азаренко попросила помощи у поклонников из-за сына.