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Сдача омского бульвара Архитекторов откладывается до следующего года

Реконструкция центральной магистрали Левобережья должна была закончится сегодня.

Источник: Комсомольская правда

В Омске более чем на год передвинули сроки окончания капремонта бульвара Архитекторов на Левобережье. Соответствующее уточнение, подписанное по соглашению сторон мэрией и подрядной организацией, компанией «СтройТраст», опубликовано на портале Госзакупок.

Реконструкция главной артерии Левобережья должна была закончится сегодня, 5 декабря. Новый срок окончания работ — 31 декабря 2025 года. Также на 300 миллионов рублей увеличилась стоимость работ.

О причинах сообщалось ранее. Как выяснилось уже при выполнении работ, на бульваре Архитекторов проходит много неучтенных коммуникаций, и на перенос сетей потребовалось дополнительное время и средства. Сейчас движение на бульваре открыто частично.