Женщина в теле девочки: Как жительница Ростовской области 30 лет ухаживает за вечным младенцем

По паспорту Кристина — взрослая тридцатилетняя женщина, но по развитию осталась на уровне младенца. Мама поит ее из детской бутылочки, кормит жидкими кашками, меняет подгузники и поет колыбельные. Вдобавок, к этой тяжелой ноше, дом семьи трещит по швам…
Мария ГИЧЕНКО.
Мама поит свою тридцатилетнюю дочь из детской бутылочки.
ПРЕДЛОЖИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ.
Всего у Светланы Бувайло трое детей. Старшие сын и дочь выросли, и живут отдельно. А вот младшая Кристина не может обойтись без мамы и дня. Переживая за ее судьбу, женщина взяла с детей слово, что они позаботятся о вечном ребенке, когда ее не станет.
Кристина родилась раньше срока, на восьмом месяце беременности. На «скорой» будущую маму привезли из села в ростовский роддом.
— Когда дочь появилась на свет, ее забрали в реанимацию. Пока медики боролись за жизнь дочери, я молила Бога ее спасти. Я ее и назвала-то Кристиной, потому что постоянно осеняла крестным знамением, — вспоминает Светлана Петровна.
Мария ГИЧЕНКО.
В доме Светланы Петровны много игрушек для внуков и вечно маленькой дочери.
Врачи говорили, что Кристина — не жилец, хорошо, если протянет хотя бы год. Даже предлагали матери отказаться от обреченного ребенка. Но Светлана Петровна не стала их слушать. Решила, что будет рядом с дочерью столько, сколько Бог пошлет.
Первое время после выписки Кристина все время плакала. Малышку то и дело мучили приступы, во время которых ее тельце синело и скрючивалось. Светлана Петровна вспоминает о том времени с содроганием, ведь тогда она почти не спала и шаталась от усталости.
Мария ГИЧЕНКО.
Ветхое жилье не дает покоя матери инвалида.
После очередного приступа дончанка повезла дочь в Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии. Специалисты обследовали маленькую пациентку и назначили терапию. Тогда Светлана Петровна попросилась пожить к ростовской приятельнице, чтобы быть поближе к врачам.
У Кристины диагностировали: ДЦП, рассеянный склероз, эпилепсию, врожденный порок сердца… Но на вопрос — почему у нее тело пятилетнего ребенка и разум пятимесячного младенца — врачи не могут ответить до сих пор.
Мария ГИЧЕНКО.
Мама купает, кормит, одевает и выгуливают дочь.
ПОЛОМАЛА НОЖКИ.
Кристина проводит все дни в кресле, слушая музыку. Семья уже сменила несколько приемников. Но даже при таком относительно спокойном существовании у девочки-женщины случаются проблемы со здоровьем. Иногда — на ровном месте. В конце октября мама обнаружила у нее переломы ног.
— Сначала я заметила небольшую шишку под коленкой. Обрабатывала ее мазью, делала компрессы. Но дочь плакала. Она просто не могла сказать, что ей очень больно. Я вызвала фельдшера, она заподозрила перелом и наложила на ногу лангетку. На следующий день мы поехали в больницу и рентгеновский снимок это подтвердил.
Кристине наложили гипс. А позже тоже самое произошло и со второй ногой.
— Я даю дочери кальций и другие выписанные препараты. До сих пор не пойму, как она получила переломы. Может я это я виновата — неосторожно катала ее в коляске?
Мария ГИЧЕНКО.
В октябре Кристина сломала обе ножки.
ТРЕЩИТ ПО ШВАМ.
Светлана Петровна смирилась с тем, что дочь никогда не вырастет. Но она хочет, чтобы Кристина жила в нормальных условиях. К сожалению, их дом 1918 года постройки, в прямом смысле слова трещит по швам.
— Я купила его у своей знакомой, а свой отдала сыну, когда он женился.
Во время урагана в 2014 году забор завалился, часть крыши сорвало, внутри просел потолок, на балках появились трещины, стены грозят рухнут и держатся только благодаря подпоркам.
Требуются немалые средства, что восстановить отмостки, заменить кровлю и окна, несущие балки, починить проводку, облицевать кирпичом стены… Выходит около 800 тысяч рублей. Проще купить новый дом, но денег на него у семьи нет. Светлана с мужем держат двух коров, чтобы продавать молоко, сыр и творог. Но большого дохода это не приносит…
Мария ГИЧЕНКО.
Дом семьи трещит по швам и держится, благодаря подпоркам.
АЛЛО!
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