Глава СК РФ потребовал возбудить дело из-за канализации во дворе ЖК в Ростове

Возбудить уголовное дело из-за ситуации с канализацией на территории ЖК «Акварель» в Ростове-на-Дону потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.
Ранее местные жители пожаловались на канализационные воды, которые с февраля 2023 года затапливают придомовую территорию и детскую площадку. По словам людей, они ощущают едкий неприятный запах. Также некоторые жильцы боятся, что может затопить трансформаторную подстанцию.
При этом в ресурсоснабжающая организация якобы решила передать инженерное сооружения на баланс близлежащего детского сада.
— Сейчас специалисты СУ СК России по Ростовской области проводят процессуальную проверку. Председатель федерального СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования, — говорится в сообщении информационного центра СК России.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.