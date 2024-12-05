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Глава СК РФ потребовал возбудить дело из-за канализации во дворе ЖК в Ростове

Уголовное дело намерены завести из-за едкого запаха и канализации во дворе ЖК в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Возбудить уголовное дело из-за ситуации с канализацией на территории ЖК «Акварель» в Ростове-на-Дону потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ранее местные жители пожаловались на канализационные воды, которые с февраля 2023 года затапливают придомовую территорию и детскую площадку. По словам людей, они ощущают едкий неприятный запах. Также некоторые жильцы боятся, что может затопить трансформаторную подстанцию.

При этом в ресурсоснабжающая организация якобы решила передать инженерное сооружения на баланс близлежащего детского сада.

— Сейчас специалисты СУ СК России по Ростовской области проводят процессуальную проверку. Председатель федерального СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования, — говорится в сообщении информационного центра СК России.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.