Глава СК РФ потребовал возбудить дело из-за канализации во дворе ЖК в Ростове

Ранее местные жители пожаловались на канализационные воды, которые с февраля 2023 года затапливают придомовую территорию и детскую площадку. По словам людей, они ощущают едкий неприятный запах. Также некоторые жильцы боятся, что может затопить трансформаторную подстанцию.