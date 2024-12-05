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В районе Башкирии граждане жалуются на избиения и унижения детей в школе и детском саду

Жители Башкирии пожаловались на избиения детей в школе и детсаду.

Источник: Комсомольская правда

Жители Гафурийского района Башкирии пожаловались на избиения детей в школе и детском саду. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

В социальных сетях появилась информация, сопровождающаяся видеозаписями, о том, что работники школы и детского сада в селе Табынское применяют физическую силу к несовершеннолетним, а также другие незаконные методы воспитания.

Сотрудники прокуратуры и СК организовали проверки по факту жалоб. Ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. Поступкам должностных лиц учебного учреждения и отдела образования районной администрации будет дана правовая оценка.

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