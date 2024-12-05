Омские безбилетники пока остаются безнаказанными

На заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского совета депутаты заслушали доклад о том, как работает в Омске новая система наказания для «зайцев». Напомним, изначально штрафы для безбилетников хотели поднять до 3 000 рублей за первое нарушение и до 4 000 — за последующее. В итоге подняли до 1 000 и 2 000 соответственно. Решение депутаты приняли из-за колоссальных убытков, который терпит общественный транспорт благодаря безбилетникам.
Однако, как выяснилось, омским безбилетникам санкции пока не страшны —оштрафовать их пока не могут. Как рассказал народным избранникам директор департамента контроля омской мэрии Марк Рогозин, составить на «зайцев» административный протокол работники службы контроля пока не могут. Для этого нужны полные паспортные данные гражданина, включая прописку, а собирать их контролеры не могут.
Пока на «зайцев» не составлено ни одного протокола, вопрос планируется решить в следующем году совместно с минцифры и полицией.