Омские безбилетники пока остаются безнаказанными

Однако, как выяснилось, омским безбилетникам санкции пока не страшны —оштрафовать их пока не могут. Как рассказал народным избранникам директор департамента контроля омской мэрии Марк Рогозин, составить на «зайцев» административный протокол работники службы контроля пока не могут. Для этого нужны полные паспортные данные гражданина, включая прописку, а собирать их контролеры не могут.