В Тольятти депутаты продолжают обсуждать ограничение торговли алкоголем

Как напомнили в городской думе, реализация алкоголя в общепите или в магазинах, отнесен к полномочиям органов власти разных уровней, от федерального до муниципального. Непосредственно у городских властей не так много рычагов влияния на оборот алкогольной продукции, тем не менее депутаты занялись вплотную данным вопросом.