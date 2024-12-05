В Тольятти депутаты продолжают обсуждать ограничение торговли алкоголем

На нем городской администрации поручили провести анализ трех избирательных округов в разных районах города на предмет наличия алкоточек.
Как напомнили в городской думе, реализация алкоголя в общепите или в магазинах, отнесен к полномочиям органов власти разных уровней, от федерального до муниципального. Непосредственно у городских властей не так много рычагов влияния на оборот алкогольной продукции, тем не менее депутаты занялись вплотную данным вопросом.
В частности, было сказано, что вся нормативная база уже создана, а комиссионное обследование точек, где продают алкоголь, выявляет как раз факты нарушений. Соответственно, следует просто усилить контроль над исполнением действующего законодательства.
«Набор действий понятен — комиссионное обследование территории, составление протоколов, проведение разъяснительной работы с предпринимателями. Только после этого возможна выработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство или направление рекомендаций в вышестоящие органы власти по данной тематике», — пояснили в гордуме.