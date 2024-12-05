Чиновник сказал, почему растет число диагнозов новообразований в Беларуси

В Минской области свыше 60% новообразований выявляют на ранней стадии. Об этом рассказал начальник главного управления по здравоохранению Минской области Игорь Шамаль, сообщает БелТА.
Шамаль отметил, что выявлять новообразования на ранней стадии позволяет высокоточное оборудование, концентрирующееся в межрайонных центрах и в областных медучреждениях Минской области. При этом он отметил, что насыщение клиник высокотехнологичным оборудованием Минщины продолжается. В связи с этим растет и количество исследований.
— Основная концентрация данного оборудования — в межрайонных центрах и областных учреждениях здравоохранения, — заметил он.
Еще Шамаль указал и на увеличение числа выявляемых патологий. И пояснил, что, как и во всем мире, в Беларуси больше всего болезней системы кровообращения, на втором месте — новообразования. При этом рост числа диагнозов новообразований чиновник назвал эффектом от насыщения оборудованием.
— Мы видим ежегодное увеличение пациентов, у которых заболевания диагностированы на ранних стадиях. Цифра составляет более 60%, -добавил он.
Тем временем Минздрав Беларуси назвал нормы времени на платные консультации и прием врачей: «На первичный прием врача 25 минут, на консультацию врача с ученой степенью 60 минут».