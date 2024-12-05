Чиновник сказал, почему растет число диагнозов новообразований в Беларуси

Еще Шамаль указал и на увеличение числа выявляемых патологий. И пояснил, что, как и во всем мире, в Беларуси больше всего болезней системы кровообращения, на втором месте — новообразования. При этом рост числа диагнозов новообразований чиновник назвал эффектом от насыщения оборудованием.