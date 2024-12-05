В Фонде капремонта рассказали, почему на крышу исторического дома в Советске не уложили черепицу

В Советске дом № 2 на ул. Смоленской закончили ремонтировать. В порядок привели и фасад, и крышу. На крышу исторического здания, увы, уложили безликую металлочерепицу. От керамики снова отказались.
«Устанавливаем новую керамическую черепицу на объектах культурного наследия. Новую керамику также используем при финансировании работ администрациями муниципальных округов или при решении собственников за дополнительные взносы. Керамическая черепица дороже металлической почти в четыре раза, и уложить ее за счет средств “общего котла” мы не можем», — прокомментировали в Фонде капремонта Калининградской области.
Тут же отмечается, что здание ремонтировали при поддержке правительства области и администрации Советского городского округа.
Ранее мы поднимали тему уничтожения исторической керамической черепицы. Ее снимают со зданий в Калининграде и в муниципалитетах в пользу современных покрытий, которые старинным зданиям категорически не подходят по стилистике и здравому смыслу.
Часто пригодную черепицу со старых домов просто сбрасывают, и она бьется. Затем ее вывозят на свалку.