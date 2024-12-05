В Фонде капремонта рассказали, почему на крышу исторического дома в Советске не уложили черепицу

«Устанавливаем новую керамическую черепицу на объектах культурного наследия. Новую керамику также используем при финансировании работ администрациями муниципальных округов или при решении собственников за дополнительные взносы. Керамическая черепица дороже металлической почти в четыре раза, и уложить ее за счет средств “общего котла” мы не можем», — прокомментировали в Фонде капремонта Калининградской области.