Научный консорциум создан в Кабардино-Балкарском госуниверситете

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. Научно-исследовательский консорциум создан на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ). Он объединил вуз, производственное предприятие «Радий» и филиал федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в КБГУ.
Соглашение о создании научно-исследовательского консорциума подписали и. о. ректора КБГУ им. Х. М. Бербекова Юрий Альтудов, генеральный директор научно-производственного предприятия «Радий» Магомет Конов и директор республиканского филиала федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса Хаути Сохроков.
«Кабардино-Балкария — регион, где производительность в сельском хозяйстве в среднем выше, чем в целом по России. И тем не менее эффективность можно повысить путем разработки новых технологий. Наш консорциум позволяет на основе создания передовых инновационных технологий обеспечить еще большую эффективность сельхозпроизводства. Но для решения этой задачи нам нужны соответствующие компетенции и оборудование. Вот поэтому мы и решили объединить усилия», — сказал и. о. ректора КБГУ Альтудов.
Сохроков выразил уверенность в том, что консорциум послужит развитию науки и практики не только в интересах региона, но и страны в целом. В свою очередь Конов отметил, что соглашение — важный шаг к прогрессу в технологической области и объединению научного потенциала трех крупных организаций КБР.
В рамках консорциума предполагается реализация совместной научно-исследовательской, инновационной, образовательной и проектной деятельности в области агротехнологий, инновационных полимеров, сельского хозяйства. Отмечается, что для университета — это дополнительные возможности для исследований, прикладных разработок, а для студентов — доступ к передовым технологиям, современному оборудованию, новым компетенциям, направленным на создание прорывных проектов. Соглашение о создании консорциума заключено сроком на 5 лет.