Научный консорциум создан в Кабардино-Балкарском госуниверситете

«Кабардино-Балкария — регион, где производительность в сельском хозяйстве в среднем выше, чем в целом по России. И тем не менее эффективность можно повысить путем разработки новых технологий. Наш консорциум позволяет на основе создания передовых инновационных технологий обеспечить еще большую эффективность сельхозпроизводства. Но для решения этой задачи нам нужны соответствующие компетенции и оборудование. Вот поэтому мы и решили объединить усилия», — сказал и. о. ректора КБГУ Альтудов.