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Лучшие фото 5 декабря

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

В Нью-Йорке возле Рокфеллер-центра зажгли рождественскую елку. В этом году главная рождественская елка украшена 50 тыс. разноцветных огней и увенчана короной с тремя миллионами кристаллов Swarovski.

Источник: Reuters

Мужчина пользуется мобильным телефоном во время аварии на электросетях в Гаване.

Источник: Reuters

Радуга раскинулась по небу над набережной в Тель-Авиве.

Источник: AP 2024

Празднование дня военно-морских сил Индии. На снимке служащие ВМС Индии демонстрируют свои навыки во время праздничных мероприятий в Мумбаи.

Источник: AP 2024

Шествие рождественских чертей Крампусов в баварском Фрауэннойхартинге.

Перелетные птицы в заповеднике белых журавлей «Усин» в Наньчане.

Источник: Xinhua/ABACA/TASS