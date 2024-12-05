Лучшие фото 5 декабря

В Нью-Йорке возле Рокфеллер-центра зажгли рождественскую елку. В этом году главная рождественская елка украшена 50 тыс. разноцветных огней и увенчана короной с тремя миллионами кристаллов Swarovski.
Мужчина пользуется мобильным телефоном во время аварии на электросетях в Гаване.
Радуга раскинулась по небу над набережной в Тель-Авиве.
Празднование дня военно-морских сил Индии. На снимке служащие ВМС Индии демонстрируют свои навыки во время праздничных мероприятий в Мумбаи.
Шествие рождественских чертей Крампусов в баварском Фрауэннойхартинге.
Перелетные птицы в заповеднике белых журавлей «Усин» в Наньчане.