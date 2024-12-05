В Каменске-Уральском одиннадцать домов остались без горячей воды. Инцидент произошел в Красногорском районе. Об этом сообщили в KU66.RU.
Речь идет о следующих адресах: Белинского, 9, 11, 13, 15 и 17, 4-ой Пятилетки, 5 и 7, Шестакова, 4, 6 и 8, а также Железнодорожная, 20.
Отключение горячего водоснабжения произошло из-за технического нарушения на тупиковой схеме. Проблему устраняют сотрудники «Теплокомплекса».
— Назвать точное время завершения работ они пока не могут. Ориентируются на 17:00, — рассказали в УК «КУДЕЗ».
Ранее в центре Екатеринбурга три дома длительное время оставались без горячей воды. Как рассказал «КП-Екатеринбург» один из жителей дома по адресу Шевченко, 27, ее отключили 1 октября.