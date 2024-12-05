Жительница Уфы обвинила власти в краже своей 30-летней елки. Коммунальщики спилили ее и сделали украшением новогоднего городка

Уфимка Наталья пожаловалась, что у нее прямо со двора украли 30-летнюю ель, которая была посажена ей вместе с мужем в честь рождения дочери. Долгие годы семья растила елочку, ухаживала за ней и наряжала на Новый год — на радость себе и соседям. Вот только дерево, ставшее уже настоящим членом семьи, неожиданно приглянулось коммунальным службам, которые спилили его и установили на площади перед дворцом творчества «Орион» в Демском районе. Правда, вот по словам самих чиновников, елку бы пришлось пилить в любом случае, так как она росла рядом с газопроводом, а так чего дерево зря губить? Пусть украшает район и радует горожан. Подробности этой истории выясняла «КП-Уфа».