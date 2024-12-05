Жительница Уфы обвинила власти в краже своей 30-летней елки. Коммунальщики спилили ее и сделали украшением новогоднего городка

Уфимка Наталья пожаловалась, что у нее прямо со двора украли 30-летнюю ель, которая была посажена ей вместе с мужем в честь рождения дочери. Долгие годы семья растила елочку, ухаживала за ней и наряжала на Новый год — на радость себе и соседям. Вот только дерево, ставшее уже настоящим членом семьи, неожиданно приглянулось коммунальным службам, которые спилили его и установили на площади перед дворцом творчества «Орион» в Демском районе. Правда, вот по словам самих чиновников, елку бы пришлось пилить в любом случае, так как она росла рядом с газопроводом, а так чего дерево зря губить? Пусть украшает район и радует горожан. Подробности этой истории выясняла «КП-Уфа».
«ГЛАВНОЕ УКРАШЕНИЕ НОВОГОДНЕГО ГОРОДКА»
Как рассказывает сама Наталья, в момент «похищения» елки ее не было дома. 4 декабря женщина обнаружила, что ее зеленая любимица куда-то таинственным образом подевалась. Проверив записи с камер видеонаблюдения, стало понятно, что ее спилили коммунальщики. А уже вскоре выяснилось, что дерево «переселили» на площадь, где будут устанавливать ледовые городки. На все вопросы представители районной администрации разводили руками: ель мешает газопроводу, который проходит прямо вплотную рядом.
— Ель возле дома по улице Локомотивной, 24 росла в охранной зоне надземного газопровода. Специалисты газовой службы вынесли предписание об очистке территории от деревьев и кустарников, — сообщили в районной администрации. — Учитывая, что дерево подлежало обязательному сносу во избежание чрезвычайной ситуации, было принято решение не утилизировать срубленную ель, а использовать ее как главное украшение новогоднего городка в сквере «Орион». С этим предложением большинство жителей согласились.
Главному украшению городка уже порадовались те, кто не в курсе всей истории. Жителей восхитила красота вечнозеленого дерева, и они с радостью отметили, что обязательно придут на площадь, чтобы полюбоваться на елочку вживую.
— Какая красивая елочка. Спасибо! -радуется Юлия К.
— Приятно вдвойне. Живая и красивая не только летом, но и зимой. Здорово! — вторит Разия К.
— Красивая елочка! Ждем новогодний городок! — пишет Инна Г.
УКРАЛИ СЕМЕЙНУЮ ЦЕННОСТЬ
Однако Наталья не собирается так просто сдаваться. Почему, например, соседская ель, не такая красивая и пышная, продолжает расти без каких-либо препятствий для газопровода? Почему на протяжении трех лет, сколько существует газопровод, ель ни разу никому не помешала? Почему вообще дерево спилили без ведома хозяев?
— Эту елку мой тесть сажал собственноручно более 20 лет назад! Эту елку сегодня спилили и вывезли в то время, когда собственников не было дома! — рассказывает родственник Натальи Андрей Д.
— Никто с нами не согласовывал, а нагло украл! — вторит дочь Натальи Ирина.
В итоге уфимка решила обратиться в администрацию с жалобой, но вместо понимания и поддержки столкнулась с формальным ответом. Чиновники указали на технику безопасности и необходимость удаления дерева. Вот только никто не принял в расчет, что для семьи потеря елки стала личной трагедией.
«ЭТО Я ЕЛКИ САЖАЛА!»
Пока мы писали этот материал, история приобрела новый неожиданный поворот: в сети появилось видео с соседкой семьи, которая проживает по тому же самому адресу (это частный дом на двух хозяев). Пожилая женщина утверждает, что проживает на Локомотивной, 24 с 1979 года, и все елки покупала и сажала она лично. Она также уточнила, что претензий к администрации Демского района она не имеет.
— Раз мешает людям, то, пожалуйста, спиливайте! — говорит соседка.
О соседях, которые пожаловались в администрацию, женщина рассказывает, в основном, в негативном ключе, называя «ядовитыми змеями». По ее словам, с семьей у нее давний конфликт, и верить их словам не стоит.
— Еще в интернете они пишут, что якобы такая красивая елка, мы смотрели, наряжали. Да где они наряжали? — негодует жительница.
В общем, ситуация, которая выглядела как очевидный казус в работе коммунальных служб, оказалась не такой однозначной и простой. Концовка истории пока остается открытой.