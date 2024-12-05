Школьница из Гусева завоевала приз всероссийского конкурса «Ученик года»

Торжественную церемонию закрытия Всероссийского конкурса «Ученик года» провели в Челябинске. В конкурсе участвовало более 100 ребят из 48 регионов страны, а одной из победительниц стала школьница из Гусева. Как сообщает пресс-служба областного правительства, Екатерина Шимко из школы № 5 отмечена в номинации «Общественник года».