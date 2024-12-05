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Книга Тейлор Свифт стала самой успешной в США в 2024 году

Воспоминания певицы Тейлор Свифт о ее концертном туре The Eras Tour стали самой продаваемой книгой недели и самым успешным изданием года в США. Выпущенная 29 ноября Eras Tour Book продалась тиражом 814 000 копий за первые выходные.

Источник: Звук

Воспоминания певицы Тейлор Свифт о ее концертном туре The Eras Tour стали самой продаваемой книгой недели и самым успешным изданием года в США. Выпущенная 29 ноября Eras Tour Book продалась тиражом 814 000 копий за первые выходные.

Результаты лучше показывали только мемуары Барака Обамы «Земля обетованная» (2020). В первую неделю книга продалась тиражом 816 000 экземпляров, передает People.

Eras Tour Book состоит из 256 страниц. В издание вошли более 500 фотографий и историй, связанных с 20-месячным турне Свифт, охватившим пять континентов.

Недавно звезда рассказала, какой трек больше всего любит исполнять на текущих гастролях.