Автобусы № 72 и № 75 перешли на бескондукторную систему оплаты проезда

При этом в некоторых автобусах кондукторы продолжат работать, чтобы рассказать пассажирам, как оплачивать проезд самостоятельно. В других единицах транспорта работает автоинформатор, который рассказывает о новой системе оплаты проезда. Также в ряде автобусов появились брошюры с инструкцией.