Автобусы № 72 и № 75 перешли на бескондукторную систему оплаты проезда

Валидаторы установили на поручнях в салонах. Чтобы оплатить проезд, нужно приложить транспортную или банковскую карту к терминалу. Наличными приобрести билет можно у водителя. Оплатить проезд необходимо в течение одной остановки.
При этом в некоторых автобусах кондукторы продолжат работать, чтобы рассказать пассажирам, как оплачивать проезд самостоятельно. В других единицах транспорта работает автоинформатор, который рассказывает о новой системе оплаты проезда. Также в ряде автобусов появились брошюры с инструкцией.
Внедрение бескондукторной системы оплаты проезда будет проходить поэтапно, сообщило МУП «ПАТП № 2».
Напомним, летом на бескондукторную систему перешли все 244 единицы электротранспорта. Такая мера позволила частично решить проблему с нехваткой сотрудников.
В Казани внедрили бескондукторную систему оплаты проезда на автобусных маршрутах № 72 и № 75. Такое решение приняли в связи с малым пассажиропотоком.