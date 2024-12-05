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Автобусы № 72 и № 75 перешли на бескондукторную систему оплаты проезда

Для этого на поручнях в салонах установили валидаторы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Валидаторы установили на поручнях в салонах. Чтобы оплатить проезд, нужно приложить транспортную или банковскую карту к терминалу. Наличными приобрести билет можно у водителя. Оплатить проезд необходимо в течение одной остановки.

При этом в некоторых автобусах кондукторы продолжат работать, чтобы рассказать пассажирам, как оплачивать проезд самостоятельно. В других единицах транспорта работает автоинформатор, который рассказывает о новой системе оплаты проезда. Также в ряде автобусов появились брошюры с инструкцией.

Внедрение бескондукторной системы оплаты проезда будет проходить поэтапно, сообщило МУП «ПАТП № 2».

Напомним, летом на бескондукторную систему перешли все 244 единицы электротранспорта. Такая мера позволила частично решить проблему с нехваткой сотрудников.

В Казани внедрили бескондукторную систему оплаты проезда на автобусных маршрутах № 72 и № 75. Такое решение приняли в связи с малым пассажиропотоком.