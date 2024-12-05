9 января в 2025 году: выходной или рабочий день в России

Разбираемся, будет 9 января 2025 года выходным или рабочим днем в России, сколько дней жители страны смогут наслаждаться праздниками и когда нужно будет возвращаться на работу и учебу.
Производственный календарь на 2025 год
Согласно производственному календарю, по случаю Нового года в январе будет достаточно выходных — 14 дней. Иными словами, россиян ждут две недели отдыха.
Всего же в году для тех, кто работает с понедельника по пятницу, будет 247 рабочих дней и 118 выходных. Самые продолжительные праздники, как видно на производственном календаре, приходятся на январь. Также длинный отдых будет в мае.
9 января в 2025 году: выходной или нет
В наступающем 2025 году 9 января выпадает на четверг. Это будет обычный рабочий день, первый после затяжных выходных. Входить в трудовой ритм будет сложно, но есть и плюс, потому что рабочая неделя будет очень короткой и продлится всего два дня. Останется поработать четверг и пятницу, а затем — снова домой, к родным и елке. Которую к тому времени, скорее всего, мало кто уберет.
Первая привычная пятидневная неделя начнется в 2025 году с 13 января. В этот день многие россияне будут праздновать Старый Новый год, но выходного уже не будет, потому что государственным праздником он не считается, и в соответствующем постановлении Правительства Росси его, соответственно, нет.
Как отдыхаем на Новый год 2024—2025: официальное постановление правительства
До 2005 года официальными выходными в России, приуроченными к Новому году, были лишь 1 и 2 января. Но те времена позади, и теперь россияне отдыхают, как правило, десять дней в начале каждого года. И 2025-й не стал исключением: правительство Российской Федерации подписало постановление, согласно которому праздники в этот раз также охватят больше десяти дней.
Официально отдых начнется в воскресенье 29 декабря. При этом предшествующая ему суббота станет рабочей. Как следует из производственного календаря на текущий год, сокращенной она не будет. А вот уже понедельник и вторник 30 и 31 декабря окажутся выходными днями, наполненными приятной предпраздничной суетой. Сам Новый год наступит в среду, и за ним последует целая неделя без работы.
В январе выходными станут дни с 1 по 8 января. Стоит отметить, что 4 и 5 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому их перенесут. За счет январской субботы мы будем отдыхать в пятницу 2 мая, а благодаря воскресенью — 31 декабря 2025 года. Делают это для того, чтобы оптимизировать режим труда и отдыха для россиян.
В четверг, 9 января 2025 года, все выйдут на работу впервые в календарном году — нужно будет отработать этот день и пятницу. После них последуют традиционные суббота и воскресенье. И их, согласно документу правительства, рабочими делать не будут. При этом сокращенных трудовых часов 9 и 10 января ждать не стоит, и россияне будут работать в привычном режиме.
Говоря о новогодних выходных, стоит помнить и о нормах, которые регулирует Трудовой кодекс РФ. Продолжительность новогодних и каких-либо иных праздников не влияет на оклад, установленный трудовым договором. Если вас просят выйти на смену в эти дни, то не забывайте о достойном вознаграждении — работа в праздники оплачивается по двойному тарифу.
Также можно выбрать дополнительный выходной, который работник получит за труд в праздники. Но тогда придется поработать не по ставке выходного дня, а по стандартной. А еще праздничные дни никогда не входят в количество дней отпуска, установленных законодательством и конкретно вашим трудовым договором.
Перед принятием решения стоит уточнить подробности у работодателя, так как в разных местах условия могут меняться.
Список источников
1. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
2. Производственный календарь на 2025 год. Сайт Государственной думы РФ.
3. Трудовой кодекс РФ. Статья 112. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней.
4. Трудовой кодекс РФ. Статья 120. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков.