9 января в 2025 году: выходной или рабочий день в России

В наступающем 2025 году 9 января выпадает на четверг. Это будет обычный рабочий день, первый после затяжных выходных. Входить в трудовой ритм будет сложно, но есть и плюс, потому что рабочая неделя будет очень короткой и продлится всего два дня. Останется поработать четверг и пятницу, а затем — снова домой, к родным и елке. Которую к тому времени, скорее всего, мало кто уберет.