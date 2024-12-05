Эксперты дали рекомендации, как не стать должником по квартплате в новогодние каникулы

Совсем скоро начнутся новогодние выходные. Многие в эти дни предпочитают отложить несрочные бытовые вопросы на потом. Но такое отношение иногда приводит к неприятным последствиям. К примеру, к возникновению задолженности за оплату коммунальных услуг. Эксперты Сбера подготовили несколько рекомендаций о том, как оплачивать счета за услуги ЖКХ максимально быстро и удобно.
Во-первых, оформить подписку на электронную квитанцию. Такая мера позволит следить за начислениями даже на расстоянии, производить оплату в удобное время и не бояться потерять документ. При этом электронная версия приходит на несколько дней раньше, чем бумажная. А внести сумму можно сразу через любой интернет-сервис.
Во-вторых, своевременно снять показания счетчиков. Если у вас отпуск начинается раньше конца месяца, стоит внести показания, актуальные на дату отъезда. Иначе коммунальщики проведут расчет по среднемесячному потреблению или нормативу.
В-третьих, оплатить ЖКУ через банк. Ресурсноснабжающие компании сотрудничают с банками-партнерами, которые имеют сервисы для оплаты коммунальных платежей онлайн. При совершении платежей удаленно реквизиты и сумма заполняются автоматически, и для совершения оплаты нужен минимум действий. Ряд банков также предоставляет возможность полностью автоматизировать эту задачу. Кроме того, для пользователей часто предусмотрен кешбэк рублями или бонусами.
— Восемь из десяти наших клиентов в регионе предпочитают оплачивать жилищно-коммунальные услуги онлайн. Все больше ростовчан решают передать банку полный контроль за оплатой по счетам. Они подключают автоплатежи, чтобы банк вовремя и с точностью до копейки самостоятельно вносил сумму по данным от поставщика. Такая функция позволяет человеку сразу решить часть его рутинных задач и не волноваться за сроки по квитанциям, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Отметим, что Ростовская область стала лидером на Юге России и Северном Кавказе по количеству онлайн-платежей за ЖКУ через сервисы банка. Краснодарский и Ставропольский край заняли второе и третье место.