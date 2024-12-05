Эксперты дали рекомендации, как не стать должником по квартплате в новогодние каникулы

— Восемь из десяти наших клиентов в регионе предпочитают оплачивать жилищно-коммунальные услуги онлайн. Все больше ростовчан решают передать банку полный контроль за оплатой по счетам. Они подключают автоплатежи, чтобы банк вовремя и с точностью до копейки самостоятельно вносил сумму по данным от поставщика. Такая функция позволяет человеку сразу решить часть его рутинных задач и не волноваться за сроки по квитанциям, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.