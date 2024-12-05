РНФ: древние кавказцы проходили по 200 км в поисках сырья для орудий труда

Дороничева и ее коллеги уже много лет изучают материальную культуру и повседневный быт древних обитателей Кавказа, живших в этом горном регионе Евразии во время эпохи оледенения и непосредственно сразу после ее завершения. К примеру, недавно им удалось обнаружить, что древние кавказцы освоили «продвинутые» каменные орудия труда неожиданно рано, около 20 тыс. лет назад.