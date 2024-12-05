РНФ: древние кавказцы проходили по 200 км в поисках сырья для орудий труда

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские антропологи выяснили, что древние жители Кавказа очень тщательно подходили к выбору сырья для производства кремниевых и обсидиановых орудий труда и в некоторых случаях проходили по 200 км в поисках источников высококачественного кремня оранжевого цвета. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Полученные результаты позволяют лучше понять, как древние жители Кавказа выбирали источники материалов для хозяйственных и охотничьих орудий. Наши наблюдения показывают, что за высококачественным сырьем жители стоянок были готовы совершать многодневные переходы», — пояснила старший научный сотрудник АНО «Лаборатория доистории» Екатерина Дороничева, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Дороничева и ее коллеги уже много лет изучают материальную культуру и повседневный быт древних обитателей Кавказа, живших в этом горном регионе Евразии во время эпохи оледенения и непосредственно сразу после ее завершения. К примеру, недавно им удалось обнаружить, что древние кавказцы освоили «продвинутые» каменные орудия труда неожиданно рано, около 20 тыс. лет назад.
Данное открытие породило интерес к тому, как древние кавказцы производили эти орудия труда и где они добывали различные формы кремня и обсидиана, пригодные для создания подобных инструментов. Для получения этих сведений ученые проанализировали химический состав и структуру орудий труда эры эпипалеолита, недавно обнаруженных при раскопках в гроте Сосруко и навесе Псытуаже.
Ученым удалось изучить геохимические свойства и структуру свыше 13,5 тыс. орудий труда из этих двух стоянок, большая часть которых была изготовлена из серого и розового кремня, а также обсидиана. Значительная часть этих камней была добыта в 6−10 километрах от Сосруко и Псытуаже, однако для добычи обсидиана древним кавказцам приходилось преодолевать около 20−30 км, а высококачественного кремня оранжевого цвета — 200−250 км.
По мнению исследователей, это говорит о наличии контактов между древними жителями Центрального Кавказа и его северо-западных регионов, а также о способности древних людей преодолевать столь большие расстояния и поддерживать обмен ценностями. Последующие раскопки и исследования покажут, насколько целенаправленной были добыча и обмен этим редким сырьем, подытожили Дороничева и ее коллеги.